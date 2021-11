Cristiano Araújo e Gabriel Diniz também morreram em acidentes; relembre

O cantor Cristiano Araújo e a namorada Allana morreram numa estrada de Goiás (foto: Instagram/ Reproducao )

Os acidentes foram a causa da morte de outros cantores, como, por exemplo, a do cantor sertanejo Cristiano Araújo, aos 29 anos, em 25 de junho de 2015, em uma batida de carro, no quilômetro 614 da BR-153, entre Morrinhos e Pontalina, em Goiás. No mesmo acidente morreu a namorada do cantor, Allana Coelho Pinto de Morais, de 19 anos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás e da Polícia Rodoviária Federal, o cantor retornava para Goiânia depois de ter feito um show em Itumbiara, também em Goiás. Por volta de 3h30, o carro, que era conduzido pelo motorista do cantor, que ele dirigia, um Land Rover, saiu da pista e capotou.

Cristiano Araújo chegou a ser socorrido, levado para o Hospital Municipal em Morrinhos. Seu estado era gravíssimo, e ele teve de ser transferido para um outro hospital, em Goiânia, onde ficou numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas ele não resistiu, em função dos ferimentos, e morreu.

Tempo ruim

Gabriel Diniz morreu num acidente aéreo em que ficou provada a culpa do piloto (foto: Youtube)

Outra morte muito sentida foi a do cantor Gabriel Diniz, de 18 anos, cantor de “Jenifer”, no dia 27 de maio de 2019, quando o avião que o transportava caiu no povoado de Porto do Mato, na cidade de Estância, em Sergipe.

As investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) concluiu, após uma investigação, que as condições metereológicas eram adversas. E também que a atitude e indisciplina do piloto, foram determinantes para a queda do avião.

Morreram também os dois pilotos, Linaldo Xavier e Abraão Faria. As investigações apontaram ainda que o primeiro estaria pilotando o avião e que o segundo não estava na cabine. E que o piloto teria tomado decisões erradas, em especial a de prosseguir com o voo, sendo que as condições meteorológicas eram desfavoráveis. A aeronave era um Piper Cherokee, prefixo PT-KLO.