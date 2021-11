Na volta aos palcos, Marília Mendonça preparava 'o grande passo da vida'

Marília Mendonça e Maira e Maraísa começariam turnê por BH (foto: Divulgação)

A retomada dos shows presenciais , depois de um longo período distante dos palcos, vinha sendo encarada por Marília Mendonça como uma nova fase na carreira. Seu reencontro com o público após o período de isolamento devido à pandemia ocorreu no último dia 23 de outubro, com um show no Royal Palm Hall, em Campinas, para divulgação do EP " Nosso amor envelheceu ", lançado em julho deste ano.



Em entrevista que concedeu para o site "A Cidade On", de Campinas, alguns dias antes, a cantora disse que sua sensação, a partir da retomada dos shows, era de primeira vez. "Já me apresentei em cidades próximas a Campinas e tenho certeza que será uma noite muito especial, porque é uma espécie dee isso é muito mágico", disse.Ela ainda acrescentou que tinha aproveitado o tempo parada para reformular os shows. É este show reformulado que a população da cidade de Piedade de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce (MG) - para onde Marília Mendonça se dirigia quando ocorreu o acidente de avião -, veria na noite desta sexta-feira (5/11).Com uma pequena turnê programada para o estado, ela ainda passaria por Ouro Branco, neste sábado (6/11), Divinópolis, no dia 12, e Taiobeiras, no dia 20 deste mês. Mas neste movimento de retomada, o que mais resplandecia no horizonte era a "Tour das patroas", que ela faria em 2022 ao lado de Maiara e Maraísa.As três anunciaram, em entrevista ao "Fantástico", no início de outubro, os detalhes do show que passaria por apenas quatro capitais do país. O primeiro estava marcado para ocorrer em 19 de março, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.Na sequência, as sertanejas se apresentariam na Área Externa da Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, em 2 de abril de 2022. Em 9 de abril, elas estariam em São Paulo, no Allianz Parque. A última parada seria em Brasília, na Esplanada do estádio Mané Garrincha, em 28 de maio."É o grande passo das nossas vidas. A gente respira isso. E é com isso que a gente vai voltar para a estrada", disse Marília na entrevista. Ela foi indicada ao Grammy Latino deste ano, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, justamente por esse projeto com Maiara e Maraísa. As apresentações da turnê foram anunciadas como superproduções com quatro shows de três horas de duração cada um.