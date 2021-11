Marília Mendonça: equipes do Cenipa se dirigem a MG para averiguar acidente

Avião caiu quando se aproximava de pousar em Caratinga, em Minas Gerais (foto: Reprodução/WhatsApp)





O avião que levava a cantora sertaneja Marília Mendonça caiu na tarde desta sexta-feira (5/11) em Piedade de Caratinga, em Minas





De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), não há um tempo determinado para essa atividade ocorrer, uma vez que depende da complexidade da ocorrência. Além disso, as investigações não possuem caráter criminal, uma vez que o objetivo dos trabalhos é para que haja a prevenção de novos acidentes com características semelhantes.





"A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes", disse, a FAB, via nota.

O acidente

Marília Mendonça e sua equipe chegavam em Caratinga para a realização de um show. A cantora e sua produção partiram de Goiânia no início desta tarde. No entanto, o avião acabou caindo metros antes da pista do Aeroporto de Ubaporanga, município vizinho à Caratinga.





Além de Marília Mendonça, estão entre os mortos seu tio e assessor, o produtor, o piloto e o co-piloto.

A aeronave

O avião, de prefixo PT-ONJ, pertence à PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. Trata-se de um King Air C90A, com capacidade para seis passageiros. A aeronave, que é turboélice, foi fabricada em 1984 e tinha autorização para operar em regime de fretamento, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).





O Estado de Minas entrou em contato com a empresa de táxi aéreo proprietária do avião e aguarda retorno.

