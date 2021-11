A amizade de Marília Mendonça e Maiara e Maraísa; 'Patroas' deve continuar

O projeto 'Patroas' vai continuar sem Marília Mendonça (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press) A notícia da tragédia que aconteceu com a cantora Marília Mendonça foi um choque para todo Brasil, mas para a dupla Maiara & Maraísa foi a perda de um pedaço delas mesmas, que também consideravam a goiana como irmã. A história do trio começou em 2013, mas levou alguns anos para que elas pudessem tirar do papel o sonho de ter um projeto juntas - as “Patroas”.









Já Maiara & Maraísa são de São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso. As irmãs gêmeas subiram ao palco pela primeira vez aos 5 anos, mas demorou até que conseguissem conquistar o Brasil. Foram apenas alguns anos cantando em diversos locais e ganhando apenas R$ 100 por semana para entrar em outro patamar e chegar em 2016 estourando em todas as paradas sertanejas com as canções “10%” e “Medo bobo”.





A história das três se cruzaram em um spa de emagrecimento, onde as gêmeas estavam há pelo menos um mês. “Ela [Marília] chegou ao spa, e a gente estava lá internada. A gente ficou um mês e foi onde surgiram nossas músicas”, disse Maiara, completando: “Ela nos ajudava a fugir do spa”. Marília confirmou a declaração: “Eu levava chocolate sem açúcar para elas (...) Tinha uma feijoada horrível lá”. As irmãs e a goiana também contaram que compuseram canções enquanto estavam acomodadas no local





Os planos para um projeto do trio eram um sonho até que se tornou possível quando Maiara e Maraísa entraram para o escritório de Marília, a Workshow. Elas deram início à parceria com “Agora é que são elas”, segundo álbum colaborativo e primeiro ao vivo de Marília com a dupla. Na parte dois do projeto, elas lançaram juntas a música "A culpa é dele", que virou um grande sucesso do trio. Maiara chegou a revelar que a história da música é real e o caso da letra, que duas mulheres se envolvem com um mesmo homem, aconteceu com ela e Marília.





Marília também convidou Maiara e Maraísa para participar da turnê “Todos os cantos” com o hit “Bebaça”, gravado em Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde as gêmeas nasceram. A música também pode ser considerada uma história real do trio, já que elas frequentemente saíam juntas e se divertiam.





As gêmeas contaram algumas histórias no “Arquivo Confidencial”, quadro do programa Domingão do Faustão, de Marília. "Uma vez, a gente foi comprar calcinha juntas lá na 25 de Março. Ela ficava assim 'Maiara, essas calcinhas suas aí, não dá não, fia'. Eu sei que nós compramos as calcinhas tudo igual, rosa fluorescente, de babado com estampa de tigre", brincou Maiara.





A diversão que as três tinham na vida particular transparecia no palco. Elas lançaram, em 2020, o álbum “Patroas” e aproveitaram para fazer uma live juntas. No dia, chegaram a gravar algumas músicas ao vivo para liberarem aos fãs depois, no Youtube, sendo que o grande hit foi “Quero você do jeito que quiser”, que já conta com quase 200 milhões de visualizações na plataforma.





Marília Mendonça e Maiara e Maraisa estavam com planos para dar continuidade ao projeto “Patroas”. Em outubro, as três vozes do sertanejo lançaram o álbum “35%” e anunciaram uma grande turnê nacional para 2022, que contaria com uma grande produção. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília estavam com a data marcada para receber as amigas, com três horas de show em cada cidade.





Amizade fora da música

A cumplicidade das três cresceu fora da música também. Fãs recuperaram um vídeo de Maiara fazendo uma surpresa para Marília em 2020 no dia de seu aniversário, 22 de julho. A cantora apareceu na porta da “rainha da sofrência” para parabenizar a amiga de longe, devido aos protocolos de distanciamento impostos pela pandemia de COVID-19. "Em época de pandemia, a gente comemora assim... Eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto por você. Acho que nem preciso falar por aqui porque você já sabe... Que Deus continue te iluminando... Te amo!", escreveu Maiara, na publicação postada em seu perfil do Instagram.

Achei esse vídeo aqui da maiara fazendo uma surpresa para a Marília no dia do aniversário dela %uD83D%uDE2D pic.twitter.com/gplBf1510P %u2014 %uD835%uDD77%uD835%uDD94%uD835%uDD97%uD835%uDD86%uD835%uDD8D.%uD83D%uDCA3 (@Itxlorah) November 7, 2021





O vídeo mostra Maiara, de máscara e boné, com o carro parado em frente à casa de Marília, enquanto o rádio do carro toca o "Parabéns", de Xuxa, clássico de festas infantis. De longe, as cantoras mandam beijos uma para a outra e compartilham palavras de carinho, como "eu te amo, Marília", gritado por Maiara na rua.





Anel infinito de Maiara e Maraisa, entregue por Marília Mendonça (foto: Divulgação) As surpresas que as amigas faziam uma para a outra eram comuns. Marília chegou a invadir o palco de Maiara e Maraísa em outubro deste ano com um buquê para as irmãs. Ela se ajoelhou e “pediu a mão” das amigas com alianças. "Vocês aceitam dominar o mundo comigo?", perguntou Marília. A pergunta, claro, foi respondida de maneira afirmativa.





Tragédia

Com uma amizade tão sincera e vários planos juntas, a morte de Marília Mendonça foi um choque para Maiara e Maraisa . A rainha da sofrência estava a caminho de um show em Caratinga (MG) na sexta-feira (5/11), quando houve um acidente com o avião e deixou cinco mortos.





Abalada, Maraisa falou com a imprensa após o enterro e contou como ficou sabendo da tragédia. “Eu liguei no escritório para resolver um outro negócio sobre as ''Patroas'' e já estava tendo um rebuliço porque eles tinham acabado de receber a notícia de que tinha caído [o avião]. Mas até a gente ter a informação concreta demorou muito. Então, eu vivia e morria toda hora, eu tô assim vivendo e morrendo.”





Nas redes sociais, ela tem compartilhado com seus seguidores a dor que tem sentido pela perda da amiga. “Tudo no meu corpo dói… Só sei conversar chorando e você muito bem sabe o quanto eu sou ruim pra essas coisas. Nunca imaginei que um dia teria que arrumar uma roupa preta para ir te encontrar pela última vez como foi hoje”, disse Maraisa no Twitter, no dia do enterro de Marília, no sábado (6/11), em Goiânia.

Tudo no meu corpo dói%u2026 Só sei conversar chorando e você muito bem sabe o quanto eu sou ruim pra essas coisas. Nunca imaginei que um dia teria que arrumar uma roupa preta pra ir te encontrar pela última vez como foi hoje. %u2014 Maraisa (@Maraisa) November 7, 2021





“Beijei, toquei e quando iam fechar eu já pensava que eu nunca mais ia te ver! E os nossos sonhos?? E os nossos planos?? Tô inconformada, em alfa! Começo a falar uma coisa e esqueço! Estou forte e, de repente, saio do eixo! Vou cantar e parece que nunca fiz isso na vida”, acrescentou Maraisa.





Ela pediu forças a Deus para conseguir lidar com a morte de sua melhor amiga. “Juntando meus cacos, minhas forças, conversando com Deus e pedindo ajuda a Ele, mais do que nunca, porque eu nunca tive que conversar com alguém trancado em uma caixa de madeira. Amiga… Eu sei que você, mais do que ninguém, ia me querer forte mas eu nem sei se você me ouve.”





No mesmo dia, Maraisa compartilhou um tuíte de Marília mostrando uma foto das irmãs com o filho, Leo, dizendo que era tudo que sonharam. “E nossos sonhos ainda continuarão… Nunca será igual, porque a sua ausência me mata a cada segundo da minha vida! Mas esse nosso diamante continuará tendo tudo de melhor dessa vida! Nosso presentinho! A cara da mamãe! Nosso leão Léo. Obrigada, obrigada, obrigada!!!”

E nossos sonhos ainda continuarão%u2026 Nunca será igual, porque a sua ausência me mata a cada segundo da minha vida! Mas esse nosso diamante continuará tendo tudo de melhor dessa vida! Nosso presentinho! A cara da mamãe! Nosso leão Léo. Obrigada, obrigada, obrigada!!! pic.twitter.com/rQIBqIGYMh %u2014 Maraisa (@Maraisa) November 7, 2021





Maraisa também agradeceu a Deus a oportunidade de ter se despedido de Marília antes de ela partir, compartilhando uma conversa que teve com a cantora às 4h de sexta-feira (5/11), dia do acidente. Ela disse várias vezes à amiga que a amava.





Enquanto isso, Maiara demorou um tempo para conseguir se pronunciar sobre a tragédia. Ela compartilhou alguns vídeos nas redes sociais ao lado de Marília. “A mulher mais forte, mais genial, mais generosa, mais linda, mais perfeita, que eu conheço... Te amo!!!”, escreveu em uma publicação que mostra a rainha da sofrência passando batom.





Em um outro vídeo, Marília tenta ensinar Maiara a fazer uma dança que viralizou no Tik Tok. A amiga também compartilhou um vídeo que fez nos bastidores de um ensaio que canta uma música sobre saudade. A última publicação de Maiara foi um vídeo da dupla com Marília fazendo um brinde.

Por fim, Maraisa publicou um tuíte dando a entender que o projeto das ''Patroas'' vai continuar, mesmo sem Marília. “Temos um tour para entregar! @MariliaMReal sempre fazendo tudo! Tô aqui revivendo cada áudio, cada referência… Rindo sozinha como ela sempre resolve tudo!”, afirmou.





No entanto, alguns planos devem mudar agora que a dupla perdeu a amiga e os shows devem se transformar em uma última homenagem à eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça.