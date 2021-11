Maraisa pede forças após morte de Marília Mendonça: 'Senhor me sustente'

Maraisa, da dupla com Maiara, lamenta morte da amiga Marília Mendonça (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press/Repodução/Twitter)

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, falou em redes sociais neste sábado (6/11) sobre a morte da amiga, Marília Mendonça. Ela publicou uma imagem da mão mostrando um anel com o símbolo do infinito e pediu forças para aguentar a dor da perda.









Marília estava embarcada no projeto das Patroas com a dupla Maiara & Maraísa, que sairia em turnê no ano que vem. As três vozes do ‘feminejo’ eram muito próximas.

O último show da cantora foi ao lado da dupla e chegaram a fazer uma brincadeira em que Marília chegou no palco com dois buquês pedindo a mão das gêmeas em casamento. O anel que ela deu às duas, Maiara postou no Twitter.





Senhor, dai-me força pq sei que esse é o desejo da minha irmã. Senhor me sustente para que eu seja fortaleza aos que necessitam de mim. %u2014 Maraisa (@Maraisa) November 6, 2021







Neste sábado (6/11), o corpo da cantora vai ser velado no Ginásio Goiânia Arena e vai ser aberto ao público das 13h às 16h. O sepultamento está previsto para 17h30 e vai ser fechado apenas para a família e amigos próximos da cantora.