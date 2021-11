Fãs de Marília Mendonça acampam no Ginásio Goiânia Arena para se despedir

Fãs de Marília Mendonça vão se despedir da cantora em velório neste sábado (6/11), em Goiânia (foto: Reprodução/Redes sociais) O corpo de Marília Mendonça foi liberado pela Funerária Assistencial UNIePAZ, em Caratinga, às 7h20 deste sábado (6/11) e seguirá para Goiânia (GO), onde será realizado o velório e o enterro. Das 13h às 16h, são esperadas mais de 100 mil pessoas no Ginásio Goiânia Arena para se despedir da cantora no velório. O sepultamento, previsto para às 17h30, será preservado aos familiares, no Cemitério Parque Memorial.





Fãs cantam músicas em homenagem a #Marília

Eles estão reunidos na entrada do Goiânia Arena, onde acontecerá o velório da cantora. #AdeusaMaríliaMendonça pic.twitter.com/goVyqQDWsS %u2014 Jamyle Amoury (@jamyleeamoury) November 6, 2021





Muitos se reuniram na Praça Cesário Alvim, no Centro de Caratinga , na noite de sexta-feira (05/11). “Você virou saudade aqui dentro de casa”, cantavam os fãs de Marília em clima forte de emoção.





Junto de Marília, também vai ser velado o corpo do tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho. Já o corpo do produtor Henrique Bonfim Ribeiro será velado e sepultado no cemitério Jardim da Saudade em Salvador (BA). Mas, ainda não há informações sobre o horário.





Marília nasceu em Cristianópolis , município goiano de pouco mais de 3 mil habitantes. A cantora sempre teve um público fiel no estado. Em setembro de 2018, Marília fez um show gratuito na Praça Cívica, em Goiânia, onde gravou o vídeo para a música Bem Pior Que Eu, que conta com mais de meio bilhão de visualizações no YouTube. O governador de Goiás decretou luto de três dias no estado, a partir desta sexta-feira (5/11), em respeito à morte da cantora goiana, Marília Mendonça.

Morte trágica

Marília Mendonça morreu aos 26 anos quando o avião em que viajava caiu na cidade de Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A cantora realizaria shows em Caratinga e Ouro Branco neste final de semana. Além de Marília, também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto.