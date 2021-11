Fãs cantam por Marília Mendonça na Praça Cesário Alvim, em Caratinga

Fãs de Marília Mendonça ocuparam a Praça Césario Alvim, em Caratinga, para homenagear a cantora (foto: Reprodução Super Canal Caratinga)

“Você virou saudade aqui dentro de casa”, cantavam os fãs de Marília Mendonça em clima de forte emoção, na Praça Cesário Alvim, no Centro de Caratinga, na noite de sexta-feira (05/11). Eles começaram a homenagem cantando “Graveto”, um dos sucessos de Marília Mendonça, e seguiram cantando outras músicas da carreira da cantora que conquistou milhões de corações pelo Brasil.

Na praça, os fãs também rezaram a oração do Pai Nosso, juntamente com o cantor Junior Pinheiro, que faria um dos shows da noite, no palco em que Marília cantaria para cerca de 8 mil pessoas.

“Hoje é um dia muito triste, mas era pra ser uma noite de muitos sorrisos. A postagem dela (Marília Mendonça) na quinta-feira, nas redes sociais, traduz toda a alegria dela, em poder retornar a Caratinga e cantar pra gente. Mas hoje nós vamos cantar pra ela”, disse o cantor Júnior Pinheiro, pedindo que os fãs não parassem de cantar.

O produtor do show que Marília Mendonça faria em Caratinga, Rogério Soares, lamentou profundamente o ocorrido e informou que sua equipe está auxiliando as famílias das vítimas do acidente e os integrantes da equipe da cantora, que vieram de ônibus e já estavam na cidade, preparando tudo para o show.

“Estamos consternados com essa fatalidade”, disse Soares, lembrando que, nos próximos dias, ele “vai olhar as questões burocráticas”, como o reembolso de dinheiro às pessoas que compraram os ingressos para ver o show de Marília.