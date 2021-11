Cristianópolis, cidade natal de Marília Mendonça, lamenta morte da cantora

Marília Mendonça tinha 26 anos e deixa um filho de 1 ano e 11 meses (foto: Reprodução/Redes Sociais )

A cidade de Cristianópolis, há 120 Km de Goiânia, está de luto pela morte da cantora Marília Mendonça , nascida no município de pouco mais de 3 mil habitantes. A Prefeitura de Cristianópolis lamentou a morte da cantora sertaneja por meio das redes sociais.

“Toda Cristianópolis chora a morte de uma de suas filhas mais promissoras: a cantora Marília Mendonça, que hoje se torna estrela. Descanse em paz”, diz o texto publicado nos perfis do órgão no Facebook e Instagram.





Nos comentários, muitas pessoas escrevem mensagens lamentando a morte de Marília.





“Que descanse em paz junto de Deus.”

“Deus conforte o coração de toda família e amigos. Descanse em paz.”



Luto oficial e velório

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou luto oficial de três dias no estado, em razão da morte da cantora. Além disso, ele autorizou que o velório de Marília Mendonça aconteça no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada.





“Três dias de luto oficial em Goiás. E o velório de Marília Mendonça está autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família.”

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.