Prêmio Multishow homenageia Marília Mendonça e Paulo Gustavo

Marília Mendonça ganhou o prêmio post mortem de melhor cantora do ano (foto: Maurício Fidalgo/divulgação)

O Prêmio Multishow chega à 28ª edição nesta quarta-feira (8/12), reunindo destaques da música brasileira. Anitta, Marisa Monte, Luan Santanna, Ludmilla, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Lagum, Os Barões da Pisadinha, Marina Sena, Juçara Marçal, Emicida, Henrique e Juliano, Ana Vitória e Kevin O Cris estão entre os concorrentes. Comandada por Iza e Tatá Werneck, a cerimônia vai revelar os vencedores eleitos por voto popular e escolhidos pelo júri. A transmissão começa às 22h30, no Multishow.

O primeiro disco solo de Marina Sena recebeu quatro indicações (foto: Fernando Thomaz/divulgação)



A mineira Marina Sena, que lançou o disco solo “De primeira” este ano, foi indicada em quatro categorias: álbum do ano, canção do ano, revelação do ano e experimente. Aliás, todos os indicados na categoria experimente (João Gomes, L7nnon, Matheus Fernandes e Zé Vaqueiro, além de Marina) disponibilizaram para o público bens digitais exclusivos com o certificado NFT. A banda mineira Lagum concorre a melhor grupo do ano.



O humorista Paulo Gustavo e a cantora Marília Mendonça, que nos deixaram este ano, ganharão homenagem, assim como Cássia Eller – em 29 de dezembro, completam-se duas décadas de sua morte. Marília, aliás, é a cantora do ano do Prêmio Multishow 2021. As outras concorrentes – Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza – concordaram com a suspensão das votações e a destinação do troféu ao legado da “Patroa”.



A maratona começa às 20h15, no canal Humor Multishow no YouTube e no site, com Blogueirinha mostrando tudo diretamente do tapete vermelho. Às 21h15, no canal Música Multishow, também no YouTube, o público vai poder conferir shows especiais. Quando a premiação acabar na TV, Xuxa fará apresentação exclusiva, transmitida só no digital. Todas as redes do Multishow (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e site) farão a cobertura da festa em tempo real.