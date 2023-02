Rita Lee apelidou tumor de 'Jair'; relembre estágios do tratamento

Cantora e escritora Rita Lee está hospitalada desde a última sexta-feira (24/2) (foto: Reprodução/Instagram)

"A cura da minha mãe me emocionou pra caralho. Melhor notícia de todos os tempos", escreveu no Instagram o músico Beto Lee, filho de Rita Lee, de 75 anos, e Roberto de Carvalho, em abril de 2022.



"Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de 'Jair'."



Diga o que quiser, só não diga que faltam leveza e irreverência à rainha do rock, que atualmente está hospitalizada no Albert Einstein, em São Paulo.





Em maio de 2021, a cantora e compositora foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo após um exame de rotina no mesmo hospital.



Naquela ocasião, a equipe de Rita informou em nota que ela estava "bem assistida por uma junta médica" e que se submeteria aos tratamentos de imunoterapia e radioterapia combinados.



"A parada é dura, tem que ter coragem", ela afirmou no ano seguinte, em respostas a fãs no Instagram de um dos filhos, João Lee.



A cantora está hospitalizada desde a última sexta-feira (24/2).





'Pedágio'

Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou já ter considerado que um dia a vida lhe cobraria um "pedágio" por ser fumante.



"Era um sopro atrás do outro: 'Pare de fumar. Você fuma desde os 22 anos, pare agora'. Era como uma luz que acendia no fundo da mente", afirmou.



"Fiz um pacto com o universo, com o Criador, com os 'seres de luz', de que ia segurar a barra de ter um câncer de pulmão. Fiz a radioterapia e agora faço quimioterapia. Os exames estão ótimos. Mas fácil não é."

Pós-diagnóstico

Em abril de 2022, menos de um ano depois do diagnóstico, a família divulgou que ela estava curada e o câncer, em remissão.



O marido da cantora postou nas redes sociais uma foto da rainha do rock em que ela aparece de cabelos curtinhos, o que deu início a uma enxurrada de demonstrações de carinho e solidariedade.



"Pessoa especial, única, sempre na frente, sempre me deu força na banda, nunca brigamos, veio pra ensinar e fazer um monte de gente feliz! Sorte minha ter trombado com você", disse o produtor Liminha, ex-baixista dos Mutantes, banda da qual a artista fez parte.



A cantora, por sua vez, preferiu manter a cautela e não comemorar a recuperação. Ela simplesmente manteve sua rotina no sítio com o marido, no interior de São Paulo, em meio à natureza, se dedicando à pintura, além de vez ou outra interagir com os fãs pelo Instagram e conceder entrevistas por email a jornalistas.



Ela completou 75 anos em dezembro de 2022. Um fã a pediu em casamento pela rede social. "Você tem dinheiro?", ela respondeu.