Família de ator de Hollywood que sofreu derrame: 'Sem esperança'

Tom Sizemore é reconhecido pelo seu trabalho em "O resgate do soldado Ryan" (1998) (foto: REUTERS/Phil McCarten)

A família do astro de Hollywood, Tom Sizemore, emitiu um comunicado nesta terça-feira (28/2) sobre o quadro médico, após sofrer um aneurisma cerebral, aos 61 anos. Conforme foi informado pelos médicos, “não há mais esperança” para o ator e eles estão decidindo as questões sobre o fim de vida da estrela de "O resgate do soldado Ryan".