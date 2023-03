Horóscopo do dia (02/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão do prazer

A conjunção de Vênus e Júpiter em Áries nos traz grande motivação para expandir o senso de prazer partilhado e próprio. Busca por expansões nas relações, assim como na busca por prazer, alegria, beleza e amor romântico. O signo do carneiro traz grande impetuosidade, mas esteja atento a exageros. Visão mais ampla sobre finanças e relações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção de Vênus e Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz forte motivação para expandir a expressão de si mesmo e de seu valor pessoal e partilhado. Estará bem mais alegre, vaidoso, aberto a se relacionar e buscando o que há de melhor em si mesmo. Busca pelo prazer de se amar, se cuidar e buscar enxergar melhor seus potenciais e beleza.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz conjunção ao expansivo Júpiter. Esse encontro se dá no seu setor subconsciente e lhe faz resgatar aqui seu senso de valor próprio, assim como aquele aplicado ao trabalho e rotinas. Forte e bela conexão amorosa com o divino e a espiritualidade. Liberação de questões antigas ligadas a valor próprio e partilhado, trazendo libertação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz forte motivação e ímpeto para se relacionar com grupos, amigos e na vida social. Está em busca de prazer e identificação com os semelhantes. Bom momento para interagir e buscar ser um membro ativo de seu campo social. Excelente para distribuição de valores e bens, fazendo o melhor ao seu alcance por um mundo melhor.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz forte motivação para expandir seu valor profissional. Está mais aberto a abrir portas através de parcerias e bons contatos, mas sem perder o foco no seu individual. Boa relação com figuras de autoridade e com quem pode lhe auxiliar. Busque por mais fé no seu trabalho e na sua capacidade de expandir no mundo lá fora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz grande força em relação a seus valores mais superiores. Está professando o melhor de sua fé e visões de mundo, instigando os semelhantes e expandindo alegremente. Suas visões para o social também estão cheias de ideais. Busque sua relação de afeto com o divino, com suas visões de mundo e aquilo que é essencial para você.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz forte ímpeto para aprofundar nas relações, na partilha e/ou na sexualidade. Busque ser generoso para consigo mesmo e para com o outro. Busque o que há de melhor, mas belo e prazeroso nas trocas. As transformações emocionais e de partilha tendem a ganhar um tom de otimismo futuro. Busque libertação e honestidade junto aos outros.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz conjunção ao expansivo Júpiter. Isso se dá no seu natural setor do casamento, parcerias, relações e vida social. Há uma forte empolgação para trocar com o outro e expandir as possibilidades nas relações. Busque resignificar o que é realmente parceria para você. Forte senso de justiça e defesa do que é correto e ético em alta.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há um forte ímpeto agora para expandir seu valor no trabalho, rotinas e saúde. Busca por dar o melhor de si mesmo ao servir e ser útil. Expansões com colegas de trabalho e prestadores de serviço. Cuidado com a indulgência na alimentação e saúde, mas busque se dar o prazer na medida justa. Expansão do senso de valor profissional em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz conjunção a Vênus no intenso signo de Áries. Você está mais disposto agora a expressar seu lado mais afetivo, romântico, artístico e lúdico. Busque se colocar no centro do palco de sua vida, gerando coisas belas e prazerosas. Os romances podem ser intensos e há forte motivação para viver o lado da geração. Busque cultivar sua beleza e alegria em sua vida pessoal.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz necessidade de expandir as relações familiares e/ou íntimas. Busque expressar mais seu carinho, cuidado e amor para os mais próximos. Questões de relacionamentos passados pedem libertação e renovação. Sua relação com suas próprias emoções está bem mais intensa, mas deve saber fluir com o processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz forte ímpeto para se relacionar, trocar ideias e interagir. Há uma busca ampla por trocar informações e valores com os outros. A relação com irmãos, vizinhos, parentes e/ou conhecidos ganha forte ênfase e deve-se buscar um senso de valor partilhado. Alegria e prazer ao se estudar e buscar novas informações e ideias.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz conjunção a Vênus no intenso signo de Áries. Você busca agora um intenso senso de valor próprio e vivência dos prazeres materiais. Busque se dar mais sensorialidade, como uma boa massagem, perfumes, sabores e afins. Também excelente para expandir seus talentos e recursos. Cuidado, porém, com a impulsividade financeira. Mas cultive a fé de que é merecedor e está atraindo cada vez mais.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com