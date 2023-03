Após 9 dias internada, Rita Lee volta para casa

Foto foi compartilhada pelo companheiro Roberto de Carvalho (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Roberto de Carvalho compartilhou uma foto da cantora Rita Lee já em casa, nas redes sociais, neste sábado (4/3). Rita Lee estava internada desde o dia 24 de fevereiro e, de acordo com Roberto, fazia parte do do processo de recuperação do câncer de pulmão , diagnosticado em maio de 2021.