Lula lamenta morte de Caruso: 'Contribuiu na luta pela democracia'

Presidente Lula usou as redes sociais para lamentar a morte do cartunista Paulo Caruso (foto: Mauro Pimentel/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do cartunista Paulo Caruso neste sábado (4/3). O chefe do Executivo afirmou que o chargista "contribuiu na luta pela democracia e pelo direito à liberdade de expressão". O artista morreu aos 73 anos em São Paulo. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, no Centro da capital.









"Contribuiu com seu talento na luta pela democracia e por um país com direito à liberdade de expressão. Meus sentimentos ao seu irmão, Chico, aos seus familiares, amigos e admiradores".

Leia: Laerte diz que Paulo Caruso é o herói do quadrinho brasileiro

Contribuiu com seu talento na luta pela democracia e por um país com direito à liberdade de expressão. Meus sentimentos ao seu irmão, Chico, aos seus familiares, amigos e admiradores. %u2014 Lula (@LulaOficial) March 4, 2023

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) também lamentou a perda do desenhista e compartilhou um desenho dele feito por Caruso em uma participação no programa Roda Viva.

Desenho feito durante a participação no Roda Viva em 2018. pic.twitter.com/WMFFCN8mHx %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 4, 2023





A deputada federal Maria do Rosário (PT) completou que o desenhista "marcou época no enfrentamento irreverente à ditadura".