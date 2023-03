Morre, aos 73 anos, Paulo Caruso

Artista morreu aos 73 anos em São Paulo (foto: Reprodução)

Morreu, na manhã deste sábado (4/3), o caricaturista Paulo Caruso, aos 73 anos, em São Paulo. Ele lutava contra um câncer.

Paulo José de Hespanha Caruso é caricaturista, ilustrador, chargista e músico. Nascido em São Paulo no dia 6 de dezembro de 1949, Paulo Caruso é irmão gêmeo do também caricaturista Chico Caruso.

Em 1976, Paulo formou em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), mas não seguiu a carreira. No final da década de 1960, começou como chargista no “Diário Popular” e, em 1970, colaborou com “O Pasquim”.

Em 1981, com Alex Solnik, Paulo começou a página de humor “Bar Brasil”, na revista “Careta”, que continuou, nos anos seguintes, na revista “Senhor”. A partir de 1988, publica na revista “Isto É”, a coluna de humor “Avenida Brasil”.

Em 2004, lançou o livro “São Paulo por Paulo Caruso - Um Olhar Bem-Humorado sobre Esta Cidade”, em homenagem aos 450 anos da metrópole, no qual trata do cotidiano paulistano, caricaturando tipos humanos e representando edifícios e vistas panorâmicas da cidade.

Paulo Caruso recebeu vários prêmios, como o de melhor desenhista, pela Associação Paulista dos Críticos de Arte - APCA, em 1994.

Além do irmão, Paulo Caruso deixa o filho, o diretor de videoclipes, filmes e programas de televisão, Paulinho Caruso.