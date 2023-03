Aline Calixto se despede da folia com festa para crianças e adultos

Aline Calixto faz shows neste fim de semana no Catavento Cultural e no Teatro Francisco Nunes (foto: Ayala Melgaço/divulgação)



Neste final de semana, adultos e crianças poderão se divertir em duas despedidas da folia de BH promovidas pela cantora Aline Calixto. Neste sábado (4/3), o Bloco da Calixto faz sua "Ressaca de carnaval", no Catavento Cultural (Rua Ozanam, 700 – Ipiranga), com abertura da casa às 16h e início dos shows às 18h.





Aline convidou Pri Glenda (do bloco Juventude Bronzeada) e Dona Ana Elisa (matriarca do samba de BH) para participação especial. A abertura será com o Bloco Afro Periférico OriSamba, que nasceu em 2016, dentro do terreiro de umbanda Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, na Vila Senhor dos Passos, na Pedreira Prado Lopes. Ingressos partir de R$ 10 pelo Sympla.

Orixás para baixinhos

Já a meninada poderá se divertir neste domingo (5/3), a partir das 11h, com Aline Calixto. A cantora encerra o Circuito de Carnaval com o show “Pontinhos de amor” – seu primeiro trabalho dedicado ao segmento infantil, que convida os pequenos a um mergulho no universo mitológico dos orixás e entidades, seres divinos e amigos espirituais cultuados e encontrados nas religiões e cultura afro-brasileiras.

O espetáculo ocorrerá no Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal, no Centro de BH. A entrada é gratuita, com ingressos retirados pelo Sympla.