Tradicional Festival do Japão em Minas começa nesta sexta

Um dos destaques do evento é a apresentação de taiko, tambores japoneses (foto: Thiago Miranda/divulgação)

A décima edição do Festival do Japão em Minas, cujo tema é "Chochin" (lanternas e luminárias feitas de papel) e “Ishi-dooro” (lanternas e luminárias feitas de pedras), começa nesta sexta-feira (3/3) e segue com programação até domingo (5/3), no Expominas (Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira).

As ishi-dooro são tidas como um dos objetos mais icônicos do país asiático, o principal elemento em um jardim japonês. As luzes representam aberturas dos caminhos, com significado espiritual importante para os nipônicos.

Nos três dias, o público poderá conhecer as tradições e manifestações da cultura japonesa. Exposições de ícones da cultura nipônica proporcionam imersão na diversidade, costumes e valores do país asiático, além de gerar oportunidades de negócios para expositores.

O festival também apresenta atividades como a cerimônia do chá e oficinas gratuitas de ikebana, lanternas de papel (chochins), furoshiki, mangá, origami, taiko, kendama e shogi, além da praça de alimentação onde o público poderá degustar pratos típicos das gastronomias japonesa e mineira. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Entre as atrações culturais desta sexta-feira, destacam-se Odori (dança) com TakeshiNishimura (SP) e Grupo Sumire Odori (MG); Taiko (tambores) com Rio Nikkei Taiko (RJ); demonstração de mangá com Thiago Spyked (SP); show de ilusionismo como o mágico SayukiSatake (PR); Kendo e Iaido (artes marciais), com Matsuoka Budokai; Koto, Shakuhachi e Shamisen (instrumental), com MiyagiMitio Kai (SP) e Nishakukai (SP); Odori YosakoiSoran (dança), com o Grupo Alces (SP); Aikido (artes marciais), com Butokuden (MG); e Canto e Odori (dança), com Angelaisa Toyota (SP) e TakeshiNishimura (SP). Informações e programação completa em https://www.festivaldojapaominas.com.br/.