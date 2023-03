Ex-ministro diz que joias 'foram devidamente incorporadas ao acervo'

Ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tentou usar o cargo para recuperar os itens na Receita Federal (foto: José Cruz/Agência Brasil) O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comentou sobre o caso das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil, em 2021. Segundo ele, em entrevista ao O Globo, os itens apreendidos pela Receita Federal, que estavam na mochila de seu assessor, “foram devidamente incorporadas ao acervo oficial brasileiro”.





As joias — apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no dia 26 de outubro — estavam na mochila de Marcos André dos Santos Soeiro, um militar da assessoria do então ministro de Minas e Energia (MME), almirante Bento Albuquerque, que retornava ao Brasil na comitiva após visita ao Oriente Médio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Após ser informado sobre a retenção das joias, Bento Albuquerque retornou à alfândega e tentou usar o cargo de ministro para recuperar os diamantes. Segundo a reportagem, câmeras de segurança registraram a abordagem dos agentes da Receita, como é de praxe em fiscalizações nos aeroportos.





Para entrar no Brasil via aérea, qualquer mercadoria que ultrapasse US$ 1 mil deve ser declarada para recolhimento de uma taxa, que custa 50% do valor pago fora do país. No caso, como as joias não foram declaradas, seria cobrada uma multa, de mais metade do valor estimado dos itens. Ou seja, seria praticamente os R$ 16,5 milhões, menos os US$ 1 mil de isenção.

Michelle ironiza

Os bens seriam presentes para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro, de acordo com informações do Estadão. Ela ironizou a notícia em redes sociais : "Quer dizer que eu 'tenho tudo isso' e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo, hein?! Estou rindo da falta de cabimento desa impressa (imprensa) vexatória".

O valor das joias que seriam presentes para a primeira dama estava estimado em R$ 16,5 milhões. O imposto e a multa custariam ao menos R$ 12,375 milhões.





Os bens poderiam ter sido desembarcados como um presente oficial para o presidente da República. Contudo, caso fosse esse o meio adotado, seriam do Estado brasileiro e não da primeira-dama ou da família Bolsonaro.