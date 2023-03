Veja fotos das joias que Bolsonaro tentou trazer ilegalmente para o Brasil

As joias eram presentes do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro (foto: Sergio Lima/AFP) O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta (PT-RS), compartilhou as imagens das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões. O governo Jair Bolsonaro tentou trazer, de forma ilegal , os itens - presentes do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro.

As joias — apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no dia 26 daquele mês — estavam na mochila de Marcos André dos Santos Soeiro, um militar da assessoria do então ministro de Minas e Energia (MME), almirante Bento Albuquerque, que retornava ao Brasil na comitiva após visita ao Oriente Médio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O ministro Paulo Pimenta compartilhou imagens das joias e relembrou que na mesma época, "a Petrobras havia acabado de vender uma refinaria por 1,8 bilhão de dólares para um grupo da Arábia Saudita".

Bolsonaro tentou trazer ilegalmente colar e brincos de diamante de R$ 16,5 milhões para Michelle. Presentes foram dados na Arábia Saudita no final de 2021. A Petrobras havia acabado de vender uma refinaria por 1,8 bilhão de dólares para um grupo da Arábia Saudita. pic.twitter.com/vHMIBxULeA %u2014 Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) March 3, 2023

Buscas pela liberação

Mesmo com a intervenção de Bento Albuquerque, a apreensão foi mantida. Desde então, foram feitas quatro investidas do ex-presidente Jair Bolsonaro para reaver as joias — colar, relógio, anel e brincos.

Ele tentou por meio dos ministérios da Economia, de Minas e Energia e das Relações Exteriores. Também buscou por via militares. A última tentativa teria sido em 29 de dezembro, quando faltavam dois dias para acabar o mandato presidencial.

A reportagem informa que, na ocasião, um funcionário do governo, que se identificou apenas como "Jairo", desembarcou de um avião da FAB no aeroporto de Guarulhos e disse que tinha ido retirar as joias. Ele tentou convencer os agentes da Receita com o argumento de que "não pode ter nada do (governo) antigo para o próximo, tem que tirar tudo e levar", conforme relatos colhidos pelo jornal.

Um dia antes, o próprio Bolsonaro enviou um ofício ao gabinete da Receita Federal para solicitar a liberação das peças e pediu que fossem enviadas à Presidência da República, em atendimento ao ofício 736/2022.

Bento Albuquerque admitiu ao Estadão que trouxe o presente para Michelle, mas afirmou que não sabia do conteúdo do pacote.

Por meio das redes sociais, Michelle ironizou a notícia. "Quer dizer que eu 'tenho tudo isso' e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo, hein?! Estou rindo da falta de cabimento dessa impressa (sic) vexatória", postou a ex-primeira-dama.

O Correio Braziliense tentou contato com Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro e também filiado ao PL, mas não conseguiu.