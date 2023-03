Bolsonaro e Trump vão se encontrar neste sábado, diz ex-ministro

Postagens do evento ressaltam que Bolsonaro é considerado por muitos como o 'Donald Trump' da América do Sul (foto: Jim WATSON/AFP) O ex-ministro do Turismo Gilson Machado anunciou, nesta sexta-feira (3/3), nas redes sociais que embarcou ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C, para um evento conservador e encontro com o ex-presidente estadunidense Donald Trump.

Decolando para Washington ao lado do Pr Bolsonaro,hoje sem dúvida o maior líder conservador do planeta.Temos tido reconhecimento por pessoas do mundo todo.

É o maior encontro conservador do mundo ,o CEPAC.

Palestra às 14:00 amanhã,depois teremos encontro com o Pr Trump. pic.twitter.com/mRDf2KWDTB — Gilson Machado Neto (@gilsonmachadont) March 3, 2023

O evento Ação Política Conservadora (CPAC, em inglês) começou na quarta-feira (1º/3) e terminará no sábado (4/3), quando é previsto que os dois ex-presidentes se encontrem. Outros membros do PL também são esperados no evento como Eduardo Bolsonaro (SP), que dará uma palestra, e Julia Zanatta (SC).

Bolsonaro confirmou participação no CPAC no fim de fevereiro e é aguardado por muitos no local. A organização do evento postou uma foto do ex-presidente com a frase: "Politicamente correto é coisa de esquerdista radical”, diz a postagem.

Outras postagens do evento ressaltam que Bolsonaro é considerado por muitos como o "Donald Trump da América do Sul. Aqui no CPAC nós chamamos ele de amigo”, diz outra postagem, esta com a foto dos dois ex-presidentes.