Villa sobre live de Bolsonaro com ex-presidente da Caixa: 'Vergonhoso'

O comentarista daMarco Antonio Villa avaliou o encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães, que deixou o cargo após denúncias de assédio sexual e moral , como algo "vergonho". Nesse domingo (26/2), Bolsonaro realizou transmissão ao vivo em seu Facebook ao lado do ex-presidente da Caixa e também do cantor Rick, que forma dupla sertaneja com Renner.

Durante a live, Bolsonaro se emocionou e chorou ao lado do cantor Rick, que forma dupla sertaneja com Renner. "Uma cena patética. (...) O que me chamou atenção foi que ele ficou emocionado com o cantor Rick, indo as lágrimas. Mas ele não ficou emocionado com 700 mil óbitos da COVID-19, com a maior tragédia da história sanitária do Brasil, não visitou nenhum hospital, nenhum centro de pesquisa", criticou o comentarista.