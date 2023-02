Bolsonaro faz live ao lado de ex-presidente da Caixa acusado de assédio

Jair Bolsonaro (PL) chora durante transmissão na qual cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, toca um louvor; ao lado o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães (foto: Reprodução/Instagram) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu, durante uma transmissão realizada em seu Facebook, ao lado do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.





Em junho do ano passado, Pedro pediu demissão do cargo após denúncias de assédio sexual e moral feitas por funcionárias do banco. Elas relataram que ele chegou a tocá-las intimamente de forma não autorizada, além de ter feito abordagens inadequadas e convites incompatíveis à relação de trabalho. A época, ele negou as acusações.









Bolsonaro foi para os Estados Unidos, no dia 30 de dezembro, antes do término do seu mandato. Ele não participou da cerimônia que empossou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).