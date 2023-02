'Mamata nos EUA': internet mira gastos de Bolsonaro no exterior

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, sem previsão para retornar ao Brasil (foto: Evaristo Sa/AFP) Um dos assuntos desta sexta-feira (23/2) mais comentados nas redes sociais são os gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos. Após a repercussão dos R$ 432 mil que Bolsonaro tem gastado dos cofres públicos para custear seus assessores nos Estados Unidos, a expressão 'Mamata nos EUA' ficou entre as mais comentadas no Twitter.

















Nas redes sociais, internautas comentaram os gastos significativos do ex-presidente. "Depois de 34 anos de mamata no Brasil, vem agora a MAMATA NOS EUA, mais um lançamento milionário da Familícia Produções, paga com dinheiro público, é claro!", escreveu um usuário.

"Nunca trabalhou; passou 4 anos torrando Cartão Corporativo, gritando palavrões, xingando as jornalistas, passeando de moto e jetski, criando fake news e ameaçando STF e agora ainda temos que bancar MAMATA NOS EUA", apontou outro usuário.

"Bolsonaro e a Mamata nos EUA. Quem paga isso somos nós"; "E essa MAMATA NOS EUA. Nenhum ou nenhuma parlamentar já subiu no plenário pra falar sobre?", questionou.

