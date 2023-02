Bolsonaro lia notícias em lives, mas afirma que não lê jornal há 3 anos

A afirmação foi feita por ele em um discurso na New Hope Church em Orlando, nos Estados Unidos, nessa quinta-feira (23/2), quando criticava as propostas de regulação das mídias, que tem sido bastante discutindo recentemente. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) alegou que não lê jornais há três anos. A fala do ex-presidente é incoerente com uma de suas práticas mais recorrentes durante todo o mandato dele. Semanalmente, Bolsonaro fazia lives para conversar com seus apoiadores e lia notícias sobre o seu próprio mandato.A afirmação foi feita por ele em um discurso na New Hope Church em Orlando, nos Estados Unidos, nessa quinta-feira (23/2), quando criticava as propostas de regulação das mídias, que tem sido bastante discutindo recentemente.

Outra prática de Bolsonaro era apresentar notícias de veículos digitais que tinham posicionamentos mais alinhados ao seu, e que estão com credibilidade contestada.

Um dos exemplos é um inquérito da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente, baseado em uma live, realizada em outubro de 2021, em que ele relacionou o desenvolvimento da Aids à vacina contra a COVID-19.

Na transmissão, Bolsonaro leu duas notícias dos sites Stylo Urbano e Coletividade Evolutiva, que, baseados em relatórios inexistentes do Reino Unido, diziam que pessoas com a imunização completa estavam suscetíveis a contraírem HIV.

Bolsonaro lia notícias semanalmente durante as suas lives (foto: Reprodução/Redes Sociais)

"Agora estão querendo regulamentar as mídias sociais a todo custo, que foi o que fez a minha campanha em 2018, e me manteve vivo ao longo dos anos", disse Bolsonaro, durante a participação no evento nos Estados Unidos.





"Eu não leio jornais há três anos, se for ler jornal duas coisas acontecem: primeiro, voce já sai numa carga negativa de casa enorme", disse Bolsonaro. "Tudo é tua culpa tua", completou um homem da plateia sobre os motivos do ex-presidente não ler jornais.





"O cara brigou com a mulher em casa a culpa é minha. O cara deu uma fraquejada em casa a culpa é minha também", finalizou Bolsonaro.

Retorno ao Brasil e críticas ao governo Lula

Bolsonaro, nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, disse que ainda não tem uma data para retornar ao Brasil. De acordo com o ex-presidente, ele saiu do país para que o governo Lula não tivesse uma oposição desde o início do mandato.





"Pretendo retornar, não sei quando. Gostaria de não ter saído de lá (Brasil), confesso a vocês. Mas saímos no dia 30 de dezembro, para que não tivesse uma oposição desde os primeiros dias, embora não precise, o governo faz a sua propria oposição", alegou.