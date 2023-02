Bolsonaro sobre críticas de Zambelli: 'Não li, nem vou ler'

Zambelli disse que seu objetivo no novo mandato não é mais defender Bolsonaro (foto: Reprodução/Flickr) Folha de S. Paulo, a parlamentar criticou algumas condutas do aliado e disse que o O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que não pretende responder às críticas que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) fez sobre ele. Àa parlamentar criticou algumas condutas do aliado e disse que o principal objetivo dela agora não é mais defendê-l o, mas ter o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como alvo.













Outro ponto levantado por Zambelli foi a falta de atitude do ex-presidente em relação aos acampamentos bolsonaristas que foram instalados em frente aos quartéis do Exército em várias cidasdes do Brasil depois da divulgação do resultado das eleições. Para ela, o ex-presidente deveria ter sido mais claro ao pedir o fim das manifestações dos seus apoiadores.