Brasil inicia busca de protagonismo entre as 20 maiores economias do mundo

Brasília – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegaram ontem a Bangalore, na Índia, para participar da 1ª Reunião de Ministros de Finanças e Governadores de Bancos Centrais dos países do G20, formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia.

Antes da viagem, Haddad disse que a agenda no país asiático deve "preparar o terreno" para que o Brasil reassuma seu protagonismo no cenário mundial. "Nossa economia ficou muito isolada, e o mundo está celebrando o fato de que o Brasil voltou à mesa de negociações em busca de democracia, paz, combate à fome e prosperidade com justiça social", disse ele a jornalistas.





O primeiro compromisso oficial foi o jantar de recepção das autoridades, ontem à noite. Hoje pela manhã, serão realizados os dois principais eventos multilaterais do G20 e, à tarde, Haddad participará de reuniões bilaterais. A previsão é que o ministro retorne ao Brasil amanhã. Já o presidente do Banco Central fará palestra em um dos simpósios do evento, sobre infraestrutura pública digital.

Segundo o Ministério da Fazenda, a transição para uma economia verde, com sustentabilidade socioambiental, deve ser bastante discutida nas reuniões bilaterais de Haddad. Já estão confirmadas reuniões do ministro com o comissário da União Europeia (UE) para Economia, Paolo Gentiloni; com o ministro das Finanças da África do Sul, Enoch Godongwana; e com a terceira vice-presidente e ministra de Assuntos Econômicos da Espanha, Nadia Calviño.





Especialistas ouvidos pela reportagem indicam que, durante o encontro desta semana, o Brasil deve assumir ao menos três bandeiras: cuidado com o meio ambiente, neutralidade em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, e a agenda de investimentos em educação, saúde e, especialmente, no combate à extrema pobreza. O fortalecimento do multilateralismo, em meio a incertezas econômicas, o reforço de financiamento de bancos de desenvolvimento e vários outros temas ainda podem ser incluídos na agenda.





O economista César Bergo, professor da Universidade de Brasília (UnB) e sócio-diretor da OpenInvest, considera que o Brasil vive um momento especial ao participar da cúpula do G20. "A maioria dos países desse bloco enfrenta sérios problemas sociais e geopolíticos. Guerras, desastres naturais, escassez de energia, greves, inflação. Embora não esteja imune a esses problemas, o Brasil surge como sério candidato a apresentar soluções para a maioria desses problemas", afirma.





Para Bergo, esse cenário soma-se ao clima favorável em razão da posse do novo governo, que tem apresentado uma narrativa que agrada às grandes potências e é mais amigável aos emergentes. "Bandeiras como preservação do meio ambiente, energia limpa e produção de alimentos colocam o Brasil em destaque no G20 e abrem grandes oportunidades futuras para fortalecimento da reputação e das relações econômicas globais", acrescenta.





NEGOCIAÇÕES ENTRE LÍDERES

O encontro ocorre no momento em que o retorno do Brasil ao cenário mundial é saudado por diversos atores e lideranças mundiais, depois de quatro anos de isolamento, no período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Historicamente, o Brasil sempre foi uma liderança de negociações dos países em desenvolvimento. Por uma falta de decoro e traquejo do ex-presidente, o país acabou isolado da União Europeia e do próprio Mercosul, se unindo às piores figuras que havia no cenário internacional", observa Felipe Queiroz, especialista em macroeconomia e economista-chefe da Associação Paulista de Supermercados (Apas).





Segundo Queiroz, a volta de Lula à Presidência da República também marca a retomada nas negociações. "O último governo tratou o cuidado com o meio ambiente como algo secundário, e esta é uma questão global muito importante e priorizada pelos países. Como efeito desse descaso, tivemos recordes de desmatamento, queimadas na Amazônia, a completa degradação e barbárie do meio ambiente", destacou.





Neste sentido, o novo governo retoma a posição de liderança e pleiteia o ambiente para assumir a presidência do grupo.

"Inegavelmente, um discurso alinhado trará também a volta de investimentos, tanto em infraestrutura quanto saúde, educação e pesquisa. Tudo isso atrai o olhar do mercado internacional, dos investidores e das demais nações ao cenário brasileiro", completa o economista.





Diferentemente de organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, o G20 não tem pessoal permanente. A presidência do grupo é anual e rotativa entre os membros, sendo o país presidente incumbido de estabelecer um secretariado provisório durante sua gestão.

Ao chegar ao comando do grupo em 2024, o Brasil passará a ter o poder de organizar reuniões ministeriais envolvendo temas como macroeconomia, meio ambiente, agricultura, comércio exterior, investimentos, industrialização, energia ou saúde. A presidência tem poder de criar agendas, logo, o governo deve definir quais os temas relevantes como eixo central, e se preparar com estudos para ser capaz de liderar as discussões e propor soluções para a ação coletiva.