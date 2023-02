Carla Zambelli irrita prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, após compartilhar uma imagem dele com Sergio Cabral (foto: Agência Brasil/Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Carla Zambelli (PL) provocou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ao compartilhar uma foto em que ele aparece ao lado do ex-governador Sergio Cabral - preso pela Operação Lava Jato. O chefe do Executivo municipal, por sua vez, chamou a parlamentar de “pistoleira”.