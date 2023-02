Zambelli nega ser assinante de site pornográfico: 'Não é real'

Em nota, a parlamentar negou manter uma assinatura paga no site (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados )

"Chega a ser esdrúxulo ter que vir a público desmentir fatos tão absurdos. Todavia, para que não fique nenhuma dúvida: os gastos apontados não são reais, inclusive a suposta assinatura de conteúdo adulto", disse a apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Além do plano mensal do conteúdo pornográfico, o EterSec divulgou outros gastos, que seriam da deputada, em compras on-line.



Entre os gastos de Zambelli, estaria um livro capa dura de Charles Darwin, no valor de R$ 12; uma tábua com facas para queijo e corte, de R$ 224; dois desodorantes masculinos que, se somados, custaram R$ 101,57; uma saia midi de R$ 89,99, entre outros.

