Deputada Carla Zambelli assina site pornográfico, dizem hackers

Deputada Carla Zambelli (PL-SP) é alvo de hackers (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

%uD83D%uDEA8EXPOSED: Carla Zambelli



Vive como rainha num SPA, mas é uma criminosa. É assim que ela ignora todas as consequências de seus atos.

Ela cuida das rugas e nós trabalhamos!

Ela curte o carnaval e nós trabalhamos!



Somos EterSec e não vamos parar!



LINK:%u2935%uFE0Fhttps://t.co/KIzNZnl4EX pic.twitter.com/K683Dss7Fi %u2014 EterSec Anonymous (@EterSec_) February 20, 2023

O EterSec, um grupo hacker que se apresenta como "um braço da Anonymous no Brasil", divulgou nas redes sociais diversas informações que seriam da deputada Carla Zambelli (PL-SP). De acordo com os dados publicados pelos invasores, a parlamentar é assinante do site Brasileirinhas, especializado em conteúdo pornográfico.Segundo o grupo pertencente ao Anonymous - o maior grupo hacker do mundo -, Zambelli tem a assinatura mensal, no valor de R$ 29,90, que corresponde ao plano básico de acesso aos conteúdos do site adulto.Além do plano mensal do conteúdo pornográfico, o EterSec divulgou outros gastos, que seriam da deputada, em compras on-line. Entre os gastos de Zambelli, estaria um livro capa dura de Charles Darwin, no valor de R$ 12; uma tábua com facas para queijo e corte, de R$ 224; dois desodorantes masculinos que, se somados, custaram R$ 101,57; uma saia midi de R$ 89,99, entre outros.Outras informações como telefones supostamente registrados em nome de Zambelli , número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), CPF, e-mails, endereço comercial e nome dos pais, também foram publicados pelos hackers.Procurada pela reportagem, a assessoria de Zambelli afirmou que a deputada não está ciente do suposto vazamento de dados e que, ao se situar sobre o que está acontecendo, daria um retorno à reportagem.