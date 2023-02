Chuvas em SP: governo Lula envia R$ 7 milhões para São Sebastião

Lula esteve no Litoral Norte de São Paulo na segunda-feira (20/2) (foto: Ricardo Stuckert/PR )





O repasse está em uma portaria publicada em edição extra do "Diário Oficial da União".





O montante se soma aos R$ 2 milhões anunciados no domingo (19/2) pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França. Os recursos sairão da Autoridade Portuária de Santos, a administradora do Porto de Santos, uma estatal federal.





"Conseguimos a liberação emergencial de R$ 2 milhões através da Autoridade Portuária de Santos para doação de mantimentos para as vítimas das chuvas no Litoral de SP. O governo federal está atento, e o presidente Lula nos pediu agilidade para colaborar com as famílias desabrigadas", declarou o ministro na ocasião da visita de Lula às áreas atingidas.





Até o momento, de acordo com a Defesa Civil, 48 pessoas foram mortas pela chuva no litoral de São Paulo, sendo 47 delas em São Sebastião. Uma pessoa morreu em Ubatuba.





Ainda segundo o boletim, existem dúvidas sobre o número de desaparecidos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, havia informado 38. Antes, porém, o tenente-coronel Hengel Ricardo, coordenador da Defesa Civil estadual, afirmou que são 57.





