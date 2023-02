Chuvas em SP: ministra de Lula é resgatada em São Sebastião

A ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck (foto: Evaristo Sá/AFP) A ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, foi resgatada nesta segunda-feira (20/2) em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, por conta das fortes chuvas que atingiram a região. A ministra estava ilhada em um condomínio na praia de Camburi, na cidade paulista. A ministra e sua família foram retirados do local por um helicóptero das Forças Armadas.

O litoral norte de São Paulo sofre com inundações, deslizamentos e bloqueios de rodovias após o temporal dos últimos dois dias. Até o momento, 40 pessoas morreram e 2.500 tiveram que deixar suas casas.

A Defesa Civil Nacional decretou ainda estado de emergência em seis cidades: São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba.

Ministérios também anunciaram ações de apoio ao litoral paulista. O Ministério da Saúde vai enviar medicamentos e insumos à região para ajudar no atendimento aos feridos.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou que as famílias desabrigadas terão prioridade no Minha Casa, Minha Vida, e poderão ainda sacar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, determinou que a Receita Federal envie à região produtos confiscados, incluindo roupas, itens de higiene pessoal e materiais de limpeza.