Chuvas em SP: Bolsa Família será pago de forma unificada a vítimas

Famílias atingidas pelo desastre nas cidades de São Paulo terão pagamento unificado do Bolsa Família no próximo mês (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press 19/02/2013) O governo federal anunciou na tarde desta segunda-feira (20/02) que famílias atingidas pelo desastre nas cidades de São Paulo terão pagamento unificado do Bolsa Família no próximo mês. A data será dia 20 "para todas as famílias dos municípios atingidos e com decreto de emergência e calamidade"", afirmou a gestão em nota.









"Para facilitar para as famílias, o pagamento de março será unificado, feito no dia 20 para todas as famílias dos municípios atingidos e com decreto de emergência e calamidade", afirmou Wellington Dias, titular do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).





Foi criado, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, que realiza tarefas de proteção social, com alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais para garantir às pessoas atingidas a segurança de sobrevivência, de acolhida e de convívio ou vivência familiar.

O MDS realiza em conjunto com as áreas da Saúde; Defesa, Integração Nacional; e Defesa Civil, por exemplo, ações integradas com os governos estadual e municipais das seis cidades atingidas: Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilha Bela, São Sebastião e Ubatuba.





O estado de calamidade pública vige por 180 dias. Uma das cidades mais atingidas foi São Sebastião, onde foi instalada uma Sala de Crise no gabinete do prefeito.





Números atualizados de cinco cidades