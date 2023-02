Tarcísio agradece ida de Lula a SP após chuvas: 'Nos dá amparo e conforto'

Lula e Tarcísio (esq.) estiveram juntos em São Sebastião nesta segunda-feira (20) (foto: Cristiane Batista/Governo do Estado de SP)

Prefeito diz que foco é 'buscar vidas'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), agradeceu a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade paulista de São Sebastião. O petista foi ao município nesta segunda-feira (20/2) para acompanhar o trabalho de apoio à população do Litoral Norte do estado, atingida por fortes chuvas.Lula viajou a São Paulo acompanhado por 17 ministros de Estado, como Jader Filho (Cidades), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Renan Filho (Transportes) e Márcio França (Portos e Aeroportos). A chefe da pasta de Planejamento, Simone Tebet, ficou ilhada e desfalcou o grupo "Em primeiro lugar, queria agradecer a presença, aqui no estado de São Paulo, em especial no Litoral Norte, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com toda a sua comitiva de ministros. Isso nos dá amparo e conforto no momento em que precisamos trabalhar no regime de cooperação: governos federal e estadual e município juntos", disse Tarcísio.O presidente da República, por sua vez, pediu orações não apenas pelas mais de 30 vítimas das chuvas, mas também para que haja estiagem."Queria mostrar uma cena que há muito tempo vocês não viam no Brasil: um governador, um presidente e um prefeito, sentados a uma mesa ou em frente a um microfone em função de uma coisa comum que atinge a todos nós. A presença do governador Tarcísio, do companheiro Felipe (Augusto), prefeito (de São Sebastião), e do governo federal, dá uma demonstração específica de que é possível a gente exercer nossa função na democracia mesmo quando pertencemos a partidos diferentes ou pensamos diferente ideologicamente", falou Lula."O bem-comum é muito mais importante do que qualquer diferença que a gente possa ter", completou ele, que sobrevoou as áreas atingidas pelas águas O governo federal decretou calamidade pública em São Sebastião e outras cinco cidades da região: Ubatuba, Ilhabela, Guarujá, Bertioga e Caraguatatuba.O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), afirmou que, neste momento, a prioridade é "buscar vidas" em meio aos destroços "Ainda que seja um clichê, onde há esperança, há vida. Todos os homens estão sendo mobilizados, neste momento, para buscar vidas dentro dos escombros", garantiu.O efeito imposto pelas chuvas às rodovias também é uma preocupação do poder público."A recuperação da rodovia Mogi-Bertioga vai levar um tempo maior porque temos um trecho bastante erodido - e a recuperação da rodovia Rio-Santos pode levar um tempo enorme, a gente nem sabe dizer quanto tempo vai levar", explicou o governador Tarcísio.