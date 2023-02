Organização de encontro conservador nos EUA chama Bolsonaro de 'amigo'

Ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro devem se encontrar em evento nos Estados Unidos (foto: Alan Santos/AFP)

A presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na próxima CPAC (sigla para Conferência de Ação Política Conservadora) foi celebrada pela organização do megaevento conservador no Twitter.

Em publicação após a confirmação da presença do brasileiro no encontro, a CPAC citou as comparações com Donald Trump, o republicano que presidiu os Estados Unidos até 2020, e chamou Bolsonaro de amigo.

"Muitos o chamam de 'Donald Trump' da América do Sul. Aqui na CPAC, nós o chamamos de amigo", diz a publicação. A CPAC se apresenta, na rede social, como a maior e mais influente reunião de conservadores do mundo.

O encontro deste ano será entre os dias 1º e 4 de março, em Washington, capital dos Estados Unidos.