Bolsonaro sobre o seu governo: 'País caminhou na direção certa'

Enquanto a extrema pobreza irá aumentar no resto do mundo, por conta da pandemia e da guerra, aqui no Brasil ela diminuiu (auxílio Brasil / diminuição de impostos e agronegócio. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 19, 2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi às redes sociais neste domingo (19/2) listar pontos do governo que fez entre 2019 e o ano passado. Citando tópicos como o Auxílio Brasil e obras de saneamento básico, ele disse ter deixado o país "na direção certa"."Apesar dos ataques diários e incessantes da imprensa e da oposição, a verdade é que o país caminhou na direção certa", afirmou.Na publicação, Bolsonaro chamou sua gestão de "governo de recordes". "Enquanto a extrema pobreza irá aumentar no resto do mundo, por conta da pandemia e da guerra, aqui no Brasil ela diminuiu", escreveu, citando o auxílio aos mais necessitados, o agronegócio e a "diminuição de impostos".O ex-presidente voltou a apontar desvios nos fundos de pensão dos trabalhadores dos Correios e da Caixa Econômica Federal. Segundo ele, as ilicitudes ocorreram sob governos do PT."No governo do presidente Bolsonaro, por outro lado, acabou o desvio nas estatais e voltaram a ficar no azul. Resultado? Lucro sendo distribuído para os próprios trabalhadores dos Correios, reajuste salarial de 10%, investimentos, crédito para casa própria mais barato, etc", assegurou.Ainda segundo o ex-presidente, o Brasil está "batendo recordes" em tópicos como geração de empregos, comércio exterior, atração de investimentos e desburocratização empresarial. Ele atribuiu os resultados, justamente, ao governo que fez."Em 2022 tínhamos a 6ª menor inflação do G-20. O Produto Interno Bruto (PIB) em alta e inflação em queda pela 12ª semana. Recorde de novo! Preços da gasolina, diesel (imposto federal zerado) e gás de cozinha (imposto federal zerado) despencando. Na gasolina, mais de 13 semanas de queda."