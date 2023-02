Conheça a praia da Bahia onde Lula e Janja passam o carnaval

A praia de Inema é a última ao sul da capital baiana, uma enseada dividida em dois lados, um deles privativo para os militares. O outro, aberto ao público geral (foto: Wikimedia commons)

Em Salvador (BA) desde o final da tarde de sexta-feira (17/2), onde decidiu passar o período do Carnaval, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tirou o sábado (18) para descansar, sem aparições públicas.





O presidente da República chegou à capital baiana acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.



O destino escolhido pelo casal presidencial foi a praia de Inema, localizada na área militar da base naval de Aratu, a cerca de 40 quilômetros do centro das festividades carnavalescas.



Ao longo do dia, nem Lula nem Janja foram vistos na faixa de areia ou na água.

Segundo a assessoria de comunicação do Palácio do Planalto, o presidente viajou para Salvador sem o tradicional estafe e não teria programação definida nos quatro dias previstos para permanecer na capital baiana. A previsão é que Lula fique na Bahia até terça-feira (21).



A praia de Inema é a última ao sul da capital baiana, uma enseada dividida em dois lados, um deles privativo para os militares. O outro lado, aberto ao público geral, é São Tomé de Paripe, de onde partem as lanchas para a Ilha de Maré, uma comunidade quilombola que também faz parte de Salvador.

Lula e Janja (foto) passam o carnaval em solo baianao (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Enquanto São Tomé de Paripe estava lotada de banhistas que aproveitavam o céu limpo, sob um sol de 30ºC na tarde deste sábado, pouco mais de uma dezena de pessoas apareceu para se banhar em Inema. Geralmente, são familiares e convidados dos militares que residem na base naval.



Lula já havia visitado Inema ao longo dos dois primeiros mandatos, com a então primeira-dama, Marisa Letícia — hoje já falecida. Em uma das ocasiões, em 2010, foi flagrado com um isopor na cabeça enquanto deixava a praia.



Além dele, já passaram por Inema os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).