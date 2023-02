Lula vai para a Bahia no carnaval; políticos mineiros não divulgam agenda

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou com a primeira-dama, Janja da Silva, para a base naval de Aratu, a 30 km de Salvador (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai passar o feriado de carnaval na Bahia. Ele embarcou na tarde desta sexta-feira (17/2) em Brasília, junto da primeira-dama, Janja da Silva.Lula deve ficar na base naval de Aratu, a cerca de 30 km de Salvador. O petista já esteve no local durante seus outros dois mandatos. O local já recebeu outros presidentes durante o exercício do cargo, como Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).Oficialmente, o presidente não possui nenhum compromisso público nos dias vindouros.A capital baiana também será o destino do deputado estadual Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho, eleito no dia 1º deste mês presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com 75 votos.

Ainda entre os políticos mineiros, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), deve ir ao Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) durante parte do feriado. A iniciativa tem como objetivo proporcionar serviços públicos mais eficientes a população da capital. Contudo, o prefeito não informou o que fará durante o resto das datas.



Fuad convidou o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel (sem partido) para ir ao COP-BH. O que foi aceito pelo político.



A reportagem do Estado de Minas tentou contato com o governador Romeu Zema (Novo) para saber qual será a agenda durante as festividades, mas não recebeu retorno.