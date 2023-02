Zema exonera delegado-chefe da Polícia Civil de Minas Gerais

Joaquim Francisco Neto e Silva (de óculos) era chefe da PCMG desde fevereiro de 2021 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





O governador Romeu Zema (Novo) oficializou, nesta sexta-feira (17/2), a exoneração do delegado Joaquim Francisco Neto e Silva da chefia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A possibilidade de troca no comando da corporação foi especulada ao longo da semana.O Palácio Tiradentes ainda não definiu o novo comandante da Polícia Civil. Por ora, o posto de Joaquim será ocupado interinamente pela delegada Irene Angélica Franco e Silva Leroy, chefe-adjunta da corporação.Em nota, o governo mineiro informou que as mudanças nos quadros das forças de segurança para o segundo mandato de Zema já era "planejada"."O governador Romeu Zema agradece pelos serviços prestados e pelo empenho valoroso dedicado à integração das Forças de Segurança do estado. Joaquim Francisco é delegado de polícia desde 1997, quando ingressou nos quadros da PCMG", lê-se em trecho do comunicado de Zema.Joaquim Silva assumiu a chefia da Polícia Civil em fevereiro de 2021. Antes, ele chegou a dar aula na academia que prepara oficiais para trabalhar na corporação.