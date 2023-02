Vereadores aprovam reajuste de 10,57% para servidores da Câmara de BH

BE

Se aprovado pelo prefeito, reajuste começa a valer em abril (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os vereadores de Belo Horizonte aprovaram em segundo turno, nesta sexta-feira (17/2), um reajuste de 10,57% no salário dos servidores da Câmara Municipal da cidade (CMBH). O Projeto de Lei 490/2023 agora vai ser encaminhado para apreciação do prefeito Fuad Noman (PSD).







Caso o prefeito sancione o projeto, os vencimentos dos servidores terão novo valor a partir de abril. O PL foi apresentado pela Mesa Diretora da CMBH, composta por Gabriel (sem partido), Wesley (PP), Marcela Trópia (Novo) e Flávia Borja (PP).





Segundo os parlamentares, o reajuste é baseado na soma dos Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2020 e 2022. Além dos salários, o aumento incidirá sobre o valor do auxílio-alimentação.





Ainda segundo os autores do projeto, o impacto do aumento salarial está adequado à Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.