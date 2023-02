Policiais atuam com tecnologia de MG para identificar golpistas de Brasília

Policiais mineiros ajudam a identificar golpistas que invadiram o Congresso, STF, Planalto (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ) A Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais enviou nove policiais federais para Brasília para ajudar na identificação dos golpistas que invadiram as sedes dos Três Poderes - Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto. Os agentes atuam no Distrito Federal desde o dia 8 de janeiro, com tecnologia de equipamentos portáteis de Perícia Papiloscópica. Dessa forma, é possível identificar os suspeitos através da papila.

Conforme a corporação, estes objetos serão analisados pelo laboratório de perícias biométricas da Superintendência de Minas Gerais.





A tecnologia conta com "equipamentos de última geração para revelação e captura de impressões papilares inclusive com alguns que são únicos em toda a América Latina, como o Vacum Metal Deposition - VMD, DCS-5 e o Regula 4308".





Atuam Papiloscopistas de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Belém.





"Até o momento foram revelados cerca de 300 fragmentos de impressões papilares que serão incluídos no MBIS (Sistema de Identificação Multibiométrico) e outros sistemas biométricos a fim de se identificar autores dos crimes cometidos no dia 8 do mês passado", informa a corporação.





Eles também estão fazendo perícias faciais através de imagens do dia da invasão dos prédios. De acordo com a PFMG, até o momento dezenas de pessoas foram identificadas, mas o número de pessoas não foi informado.