Thronicke pede para STF garantir abertura da CPI dos Atos Terroristas

Senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) pede que Rodrigo Pacheco (PSD-MG) dê início a CPI dos atos terroristas do dia 8 de janeiro (foto: Adriano Vizoni/Folhapress)

Um mandado de segurança visando à instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os atos terroristas de 8 de janeiro foi protocolado pela senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (16/2).A política sul-mato-grossense acusa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de "omissão" e "resistência e interesse pessoal contra a instalação" por ainda não ter feito a leitura do requerimento em plenário. A ação inicia o processo de criação da CPI.A abertura foi apoiada por 38 senadores, o número mínimo são 27. Entre os que se colocaram favoráveis a medida, estão parlamentares da base do governo. Contudo, no mês passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mostrou contrário a abertura da CPI.

“Temos instrumentos para fiscalizar o que aconteceu neste país. Uma comissão de inquérito pode não ajudar e criar uma confusão tremenda. Não precisamos disso agora”, afirmou Lula em entrevista a jornalista Natuza Nery.



Em seguida ele argumentou: “O que podemos investigar em uma CPI que não podemos investigar agora? Há 1,3 mil pessoas presas. Estamos ouvindo depoimentos, pegando telefone celular… há filmagens das câmeras, que mostram quem participou. Sabemos quem foi, ou não, negligente”.



A posição do petista também foi seguida pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), que afirmou, no dia 8 de fevereiro, que, devido à investigação das autoridades responsáveis, não é necessária uma apuração paralela.



A decisão sobre o pedido de Thronicke ficará a cargo do ministro Gilmar Mendes.