Lula diz que Dilma pode presidir o Banco Brics: 'Figura extraordinária'

Lula disse que, se tivesse comandado a Casa Civil no segundo mandato de Dilma, talvez tivesse evitado o impeachment da petista (foto: Ricardo Stuckert/PR)





“Se depender de mim, ela vai [ser presidente do Brics]. A Dilma é uma figura extraordinária, é uma pessoa digna, de muito respeito. E o PT adora ela. Junto à militância do PT ela é muito querida. E ela é muito competente tecnicamente. Então, se ela for presidente do Banco dos Brics, será maravilhoso para os Brics e para o Brasil”, disse Lula em entrevista à CNN Brasil.





O banco tem sede em Xangai, na China. Caso Dilma seja indicada por Lula, ela pode substituir Marcos Troyjo, que comanda a instituição hoje e foi indicado por Paulo Guedes em 2020.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a indicação de Dilma para comandar o NBD já conta com a aprovação de todos os integrantes dos Brics.





Com sede em Xangai, o Brics financia obras para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países que compõem o colegiado de economias emergentes.





Ainda durante a entrevista, o presidente disse que, se tivesse comandado a Casa Civil no segundo mandato de Dilma, talvez tivesse evitado o impeachment da petista.





“Possivelmente, se eu não tivesse sido presidente e tivesse sido ministro político da Dilma, não teria acontecido o que aconteceu. Acho que faltou um pouco de conversa, de paciência”, disse Lula.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (16/2), que se depender dele, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), pode até mesmo presidir o Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).