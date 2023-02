Bia Kicis sobre golpistas presos: Maioria deles sequer cometeu crime algum

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) disse, em plenária da Câmara doa Deputados, que a maioria dos golpistas presos por invadirem e depredarem às sedes dos Três Poderes - Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto -, no dia 8 de janeiro, se quer "cometeram crime algum".





"Essas pessoas estão privadas de liberdade. E também dos cuidados mínimos que podem dar dignidade a uma pessoa. Parlamentares que já estiveram em visita poderão falar melhor ainda do estado calamitoso em que senhoras, pessoas idosas, doentes, até mesmo com câncer, estão submetidas, em cárcere, aqui", disse a deputada federal.





A visita a que a parlamentar se refere é a do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG). Eles foram até a Penitenciária da Colmeia em Brasília, nessa quarta-feira (14/02). Para eles, há bolsonaristas 'inocentes' presos na Colmeia.

Investigada





A bolsonarista também é acusada de racismo. Em setembro de 2020 ela publicou em suas redes sociais imagens do senador eleito Sergio Moro (União-PR) e do ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta com os rostos "escurecidos".





A prática é considerada racista, chamada de "blackface". De acordo com a parlamentar, o intuito era fazer uma "piada".