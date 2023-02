STF envia ao TSE inquérito contra Bolsonaro por uso de crianças em campanha

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou à Justiça Eleitoral do Distrito Federal a petição para abertura de inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para investigar o uso indevido de imagens de crianças e adolescentes na campanha eleitoral.

Na ocasião, Bolsonaro, supostamente, usou menores em situações que incitaria o uso de armas.

De acordo com o ministro, com o fim do mandato de Bolsonaro, não é competência da Suprema Corte julgar o caso. "Como o processo não está em fase de julgamento, situação que autorizaria a manutenção da competência do STF, a solução que se impõe é a remessa dos autos à autoridade judiciária competente".