Saiba o salário que o PL pagará a Michelle Bolsonaro

Anunciada como nova presidente do PL Mulher nacional, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve receber o mesmo salário de um deputado federal: R$ 33.763.00. Apesar de ter sido oficializada no cargo no início de fevereiro, o primeiro salário de Michelle deve ser pago só em abril.

As contas do Partido Liberal ainda estão bloqueadas em função de uma multa aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes , presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por litigância de má-fé ao questionar as urnas eletrônicas.