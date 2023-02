PL dá cargo e missão a Michelle Bolsonaro: 'Viajar o Brasil'

Ao anunciar o nome de Michelle, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o intuito é que as "mulheres continuem sendo protagonistas na política".

Michelle vai viajar o Brasil promovendo reuniões em cidades grandes, em busca de aumentar a "participação feminina" na política.

"A mulher tem um olhar especial. Ela pode estar onde quiser. Ela consegue ser mãe, trabalhar na política e realizar várias atividades", declarou Michelle.

Para presidir o PL Mulher, Michelle deve receber o mesmo salário de um deputado federal, R$ 33.763,00. Porém, seu primeiro salário só deve ser pago em abril.

Isso porque as contas do partido ainda estão bloqueadas em função de uma multa aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes , presidente do Tribunal Superior Eleiotral (TSE), por litigância de má-fé ao questionar as urnas eletrônicas.