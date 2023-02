PSOL entrega 300 mil assinaturas ao STF pedindo prisão de Bolsonaro

PSOL encaminhou ofício ao STF e ao Congresso Nacional (foto: Reprodução/PSOL) A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados entregou, nessa quarta-feira (15/2), um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com quase 300 mil assinaturas coletadas pela sigla, para reforçar um pedido de prisão preventiva ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , que foi foi protocolado no STF no dia 2 de janeiro.









Além da prisão preventiva, o PSOL também pede algumas medidas cautelares contra Bolsonaro: quebra de sigilo telefônico e telemático; busca e apreensão de provas e documentos para evitar qualquer tipo de destruição ou ocultamento de indícios criminosos, apreensão de seu passaporte e suspensão de suas redes sociais.





"Bolsonaro anunciou que voltará ao Brasil em março, esperamos que volte mesmo para responder no banco dos réus pelos crimes que cometeu. Além de tudo, ele é muito covarde. Passou quatro anos desacreditando o sistema eleitoral e estimulando o golpismo no Brasil, defendendo AI 5, ditadura, tentando transformar torturador em herói. Nosso pedido é de reparação. Não é vingança, é justiça. Nenhuma ferida cicatriza se não houver reparação", disse Guilherme Boulos, líder do PSOL na Câmara.