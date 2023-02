Bolsonarista consegue assinaturas no Senado para CPMI de atos golpistas

André Fernandes é alvo de um inquérito no STF por suposto envolvimento com atos golpistas (foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados )

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) afirmou ter conseguido as assinaturas necessárias no Senado para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar a invasão no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. O parlamentar ainda precisa garantir as assinaturas na Câmara dos Deputados.