PSOL vai pedir a prisão preventiva de Bolsonaro ao STF

Ação vai ser assinada por toda a atual bancada do PSol na Câmara dos Deputados e por deputados que vão assumir em fevereiro (foto: Evaristo Sa/AFP) O presidente do PSol, Juliano Medeiros, confirmou, na manhã desta segunda-feira (2/1), que o partido vai entrar com uma petição Supremo Tribunal Federal (STF) com pedido de prisão previsão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Bolsonaro cometeu crimes em série durante seu governo. Chamá-lo de genocida não é exagero. Infelizmente as instituições não agiram a tempo e tivemos de esperar até as eleições", escreveu Medeiros, em uma postagem no Twitter.





"Como disse o presidente Lula ontem, não queremos revanchismo. O que queremos é que os responsáveis pela morte de milhares de brasileiros respondam no rigor da lei. E pra ontem!", disse Medeiros.

"Não aceitaremos nenhum dia de impunidade. Anistia nem pensar. Queremos Bolsonaro na cadeia", acrescenta. %u2014 Juliano Medeiros (@julianopsol) January 2, 2023

Viagem para o exterior

Bolsonaro embarcou, na sexta-feira (30/12), para Orlando, nos Estados Unidos . O ex-presidente está passando por "período sabático" em um condomínio na cidade turística norte-americana. Desde sábado, tem sido visto em postagens nas redes sociais cumprimentando e tirando com fotos com brasileiros que vivem ou passam férias no local.

Bolsonaro não seguiu o protocolo por duas vezes antes de deixar a Presidência da República: não fez o tradicional pronunciamento de fim de mandato à nação, tarefa que coube ao ex-vice-presidente Hamilton Mourão na noite de sábado (31/12) , nem participou da cerimônia de transmissão de faixa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.