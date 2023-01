Mourão: 'Nem todas as empreitadas obtiveram o sucesso que almejávamos'

Presidente em exercício, o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS) citou um ponto no qual o atual governo apresentou "percalços": o meio ambiente. Em meio a elogios sobre a gestão desde 2019 e que se encerra em 2022, ele reconheceu as dificuldades nesta área.

Mourão fez o pronunciamento de Ano Novo neste sábado (31/12) no lugar do presidente Jair Bolsonaro (PL), que deixou o Brasil e vai passar o Réveillon em Orlando, cidade da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o vice-presidente, ainda é necessário "cuidados específicos" com a Amazônia.

Hamilton Mourão durante pronunciamento em rádio e TV (foto: Reprodução/TV Globo)

"Nem todas as empreitadas obtiveram o sucesso que almejávamos. Na área ambiental, por exemplo, tivemos percalços, embora, neste último ano, tenhamos alcançado uma redução importante no desmatamento da Amazônia. Contudo, a região ainda necessita de muito trabalho e cuidados específicos, engajando as elites e as comunidades locais cortejadas permanentemente pela sanha predatória oriunda dos tempos coloniais", afirmou.